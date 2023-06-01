Аммиачный компромисс? ООН пытается спасти зерновую сделку "взаимовыгодным" предложением

Детали

В начале подготовительных работ ООН хочет, чтобы параллельно проводились переговоры о расширении соглашения по Черному морю, которое было согласовано в июле прошлого года, чтобы включить больше украинских портов и других грузов, сказал источник, говоривший с Reuters на условиях анонимности.



В этом месяце россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, но заявила, что инициатива будет прекращена, если не будет выполнено соглашение, направленное на преодоление препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Украина и Турция согласились на новое предложение, направленное на улучшение операций в черноморском коридоре экспорта зерна, но россия пока не ответила, сказал источник.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, которого спросили о сообщении Reuters на ежедневном брифинге для прессы, сказал, что переговоры продолжаются.

"Как вы помните, генеральный секретарь выдвинул сторонам ряд идей по улучшению содействия работе Совместного координационного центра, а также по вопросу экспорта аммиака, который является частью соглашения, которое было подписано. Эти разговоры и контакты продолжаются. Но это все, что я могу сейчас сказать", - сказал Дюжаррик.

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы между москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением россии в Украину, ведущего мирового экспортера зерна.

ООН передала "официальное обращение к лидерам Украины, Турции и россии с предложением конкретного взаимовыгодного алгоритма для радикального улучшения" работы зернового коридора, сообщил Reuters источник.

"Украина и Турция подтвердили свою готовность работать по предложенному генсеком алгоритму. В то же время, по состоянию на 30 мая, россия не дала своего согласия, несмотря на наличие в алгоритме выгодных позиций".



Украинские официальные лица заявили, что с середины апреля россия "необоснованно ограничивает" работу черноморского зернового соглашения.

кремль отрицает это и призывает все стороны разблокировать транзит аммиака через украинский порт Южный, расположенный недалеко от черноморского порта Одесса, который был остановлен после вторжения россии в феврале прошлого года.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении обвинил страну-агрессора в блокировании всей деятельности в "Южном", в результате чего 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции не могут быть перевезены. Другие страны, по его словам, должны взять это на заметку.

"Блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для различных стран, особенно тех, отношения с которыми россия пытается использовать в спекулятивных целях", - сказал Зеленский.

Украинские власти заявили, что рабочим понадобится около 30 дней, чтобы подготовить трубопровод к повторной прокачке аммиака.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявил во вторник изданию, что Киев добивается от москвы и ООН гарантий того, что зерновая сделка будет работать нормально, если Украина позволит россии экспортировать аммиак по трубопроводу.

Высокопоставленный источник в правительстве сообщил агентству Reuters в этом месяце, что Киев рассмотрит возможность разрешения на экспорт российского аммиака через свою территорию при условии, что зерновая сделка по Черному морю будет расширена и будет охватывать больше украинских портов и более широкий спектр товаров.

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