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"Grain From Ukraine": Україна готова включити Мозамбік в зернову ініціативу - Кулеба

"Grain From Ukraine": Україна готова включити Мозамбік в зернову ініціативу - Кулеба

Київ • УНН

 • 642802 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна готова включити Мозамбік в перелік країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи Президента Зеленського «Grain From Ukraine», аби підтримати продовольчу безпеку африканської країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Україна під час зустрічі з Президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та міністеркою закордонних справ Веронікою Макамо, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Під час візиту до Мозамбіку, в рамках африканського турне, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в Мапуту був прийнятий Президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

Глава МЗС України під час зустрічі порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці, зокрема функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

"Попри складну ситуацію в Україні на тлі російської агресії, ми залишаємося надійним гарантом продовольчої безпеки в світі та на Африканському континенті зокрема. З серпня 2022 року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових, дві третини яких були направлені в країни Африки, Близького Сходу та Азії", - зазначив галава зовнішньополітичного відомства.

Дмитро Кулеба також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік в перелік країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи Президента Зеленського «Grain From Ukraine», аби підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку.

Водночас він наголосив на неприпустимості використання росією продовольства як зброї.

"росія не має права ставити під загрозу життя мільйонів людей в Африці та інших куточках світу заради власних політичних інтересів. москва повинна негайно припинити перешкоджання роботі Чорноморського зернового коридору та розблокувати доступ до всіх українських портів у Чорному морі, аби сільськогосподарська продукція та інші українські товари могли потрапити до тих, хто їх найбільше потребує", — підкреслив міністр.

Мозамбікська сторона висловила солідарність із Україною на тлі розвʼязаної росією війни та підтримала пропозицію Дмитра Кулеби провести під патронатом міністерств закордонних справ бізнес-форум за участі українського та мозамбікського бізнесу. Цей захід допоможе напрацювати спільні проєкти в сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, цифрової трансформації, фармацевтики.

Доповнення

Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік.

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