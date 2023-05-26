Україна відкриє посольство у Мозамбіку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках африканського турне прибув до Мозамбіку, де зустрівся з президентом Філіпе Н'юсі. Кулеба повідомив, що Україна відкриє посольство у Мапуту, що стане першим кроком для покращення двосторонніх відносин. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter передає УНН.
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"Маю честь бути прийнятим президентом Мозамбіку Філіпе Н'юсі. Вдячний за солідарність з українським народом. Ми домовилися працювати над поглибленням двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Як перший крок, Україна відкриє посольство в Мапуту”, – написав міністр .
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в кремлі "уважно стежать" за його візитом до Африки, а глава мзс рф сергій лавров готує турне до країн континенту по його слідах.