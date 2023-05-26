Украина откроет посольство в Мозамбике

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"Имею честь быть принятым президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Благодарен за солидарность с украинским народом. Мы договорились работать над углублением двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов. Как первый шаг, Украина откроет посольство в Мапуту”, – написал министр.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в кремле "внимательно следят" за его визитом в Африку, а глава МИДа рф сергей лавров готовит турне по странам континента по его следам.



