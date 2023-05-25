"Африка - це простір дипломатичного двобою": Кулеба заявив, що лавров готує турне по його слідах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram розповів, що в кремлі "уважно стежать" за його візитом до Африки, а глава мзс рф сергій лавров готує турне до країн континенту по його слідах, інформує УНН.
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"Я знаю, що в москві дуже уважно стежать за моїм турне. Там, де я з'являюся потім приходить російський посол і починає розповідати "як погано, що ви приймали українського міністра". і лавров планує по моїх слідах, навздогін, одразу говорити з тими людьми, з якими я говорив, планує свої візити до Африки", - заявив Кулеба.
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Міністр зауважив, що його турне до Африки є "непростим", оскільки росія протягом 30 років продовжує там "дуже потужно працювати", сіяти пропаганду та переконувати у тому, що вона є "рятівником та єдиним захисником Африки на світовій арені".
"Африка - це простір дипломатичного двобою. На жаль, хотілося б, щоб росіяни нарешті визнали свою поразку й припинили ці всі безглузді спроби, які ні до чого їх не приведуть. Але, боротьба триває, і треба боротись за кожен куточок світу тому, що інтерес України є в кожному куточку", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи з офіційним візитом у столиці Ефіопії Адди-Абеба, привітав країни Африки з 60-ю річницею заснування Організації Африканської Єдності (Африканського Союзу) та закликав підтримати українську “формулу миру”.