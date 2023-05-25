"Африка - это пространство дипломатического поединка": Кулеба заявил, что лавров готовит турне по его следам

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"Я знаю, что в москве очень внимательно следят за моим турне. Там, где я появляюсь потом приходит российский посол и начинает рассказывать "как плохо, что вы принимали украинского министра". и лавров планирует по моим следам, вдогонку, сразу говорит с теми людьми, с которыми я говорил, планирует свои визиты в Африку", - заявил Кулеба.

Детали

Министр отметил, что его турне в Африку является "непростым", поскольку россия в течение 30 лет продолжает там "очень мощно работать", сеять пропаганду и убеждать в том, что она является "спасителем и единственным защитником Африки на мировой арене".

"Африка - это пространство дипломатического поединка. К сожалению, хотелось бы, чтобы россияне наконец признали свое поражение и прекратили эти все бессмысленные попытки, которые ни к чему их не приведут. Но, борьба продолжается, и надо бороться за каждый уголок мира потому, что интерес Украины есть в каждом уголке", - подытожил Кулеба.

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Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь с официальным визитом в столице Эфиопии Адди-Абеба, поздравил страны Африки с 60-й годовщиной основания Организации Африканского Единства (Африканского Союза) и призвал поддержать украинскую “формулу мира”.