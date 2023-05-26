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"Grain From Ukraine": Украина готова включить Мозамбик в зерновую инициативу - Кулеба

"Grain From Ukraine": Украина готова включить Мозамбик в зерновую инициативу - Кулеба

Киев • УНН

 • 642797 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина готова включить Мозамбик в перечень стран, которые получают украинские зерновые в рамках гуманитарной инициативы Президента Зеленского «Grain From Ukraine», чтобы поддержать продовольственную безопасность африканской страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Украина во время встречи с Президентом Мозамбика Филипе Ньюзи и министром иностранных дел Вероникой Макамо, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Во время визита в Мозамбик, в рамках африканского турне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Мапуту был принят Президентом Мозамбика Филипе Ньюзи и провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Вероникой Макамо.

Глава МИД Украины во время встречи поднял вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Африке, в частности функционирования Черноморской зерновой инициативы.

"Несмотря на сложную ситуацию в Украине на фоне российской агрессии, мы остаемся надежным гарантом продовольственной безопасности в мире и на Африканском континенте в частности. С августа 2022 года Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых, две трети которых были направлены в страны Африки, Ближнего Востока и Азии", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что Украина готова включить Мозамбик в перечень стран, которые получают украинские зерновые в рамках гуманитарной инициативы Президента Зеленского «Grain From Ukraine», чтобы поддержать продовольственную безопасность Мозамбика.

В то же время он отметил недопустимость использования россией продовольствия как оружия.

"россия не имеет права ставить под угрозу жизни миллионов людей в Африке и других уголках мира ради собственных политических интересов. москва должна немедленно прекратить препятствование работе Черноморского зернового коридора и разблокировать доступ ко всем украинским портам в Черном море, чтобы сельскохозяйственная продукция и другие украинские товары могли попасть к тем, кто в них больше всего нуждается", — подчеркнул министр.

Мозамбикская сторона выразила солидарность с Украиной на фоне развязанной россией войны и поддержала предложение Дмитрия Кулебы провести под патронатом министерств иностранных дел бизнес-форум с участием украинского и мозамбикского бизнеса. Это мероприятие поможет наработать совместные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, цифровой трансформации, фармацевтики.

Дополнение

Во время дипломатического турне по странам Африки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Мозамбик.

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