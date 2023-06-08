кремль угрожает сорвать зерновую сделку из-за взрыва аммиакопровода тольятти-Одесса

Детали

песков, комментируя повреждение аммиакопровода на Харьковщине заявил, что москве вроде бы неизвестно, какие там разрушения и "что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой". Он обратил внимание, что тема восстановления работы аммиакопровода тольятти-Одесса "фигурировала как интегральная часть той половины соглашения, которая касалась" российской стороны.

Цитата

"Поэтому, скажем так, это еще один момент, весьма осложняющий ситуацию в плане продления соглашения",- добавил он.

Контекст

Минобороны страны-агрессора заявило о подрыве аммиакопровода тольятти – Одесса вечером 5 июня вблизи населенного пункта Масютовка Харьковской области, обвинив в этом "украинскую ДРГ".



Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что вечером 5 июня российские оккупационные войска обстреляли Купянский район, попав в трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода. По данным ОВА, утечка аммиака после российских обстрелов была незначительной. В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. Сработала аварийная предохранительная система. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов.

6 июня оккупанты во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Было зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. Аммиака в воздухе зафиксировано не было.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня на встрече с журналистами комментируя повреждение аммиакопровода, отметил, что Украина может возобновить его работу "если это будет нужно".

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