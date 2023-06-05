Наявність аміаку у повітрі над Куп'янськом не зафіксована - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ, Харківщина, показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telеgram, пише УНН.
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За попередньою оцінкою фахівців, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.
Проте у більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці ще тривають заміри.
Контроль забруднення продовжують контролювати.
Нагадаємо
У Харківській області російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком.