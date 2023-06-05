Наличие аммиака в воздухе над Купянском не зафиксировано - ОВА

Детали

По предварительной оценке специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купьянской громаде нет.

Однако в более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке еще продолжаются замеры.

Контроль загрязнения продолжают контролировать.

Напомним

В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.