Наличие аммиака в воздухе над Купянском не зафиксировано - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. По состоянию на сейчас замеры в городе Купьянск, Харьковская область, показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует, сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telеgram, пишет УНН.
Детали
По предварительной оценке специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купьянской громаде нет.
Однако в более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке еще продолжаются замеры.
Контроль загрязнения продолжают контролировать.
Напомним
В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.