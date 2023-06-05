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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Наличие аммиака в воздухе над Купянском не зафиксировано - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. По состоянию на сейчас замеры в городе Купьянск, Харьковская область, показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует, сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telеgram, пишет УНН.

Наличие аммиака в воздухе над Купянском не зафиксировано - ОВА

Детали 

По предварительной оценке специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купьянской громаде нет. 

Однако в более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке еще продолжаются замеры. 

Контроль загрязнения продолжают контролировать. 

Напомним

В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

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