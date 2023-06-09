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"Продолжают воровать под шумок": оккупанты вывозят зерно из Мариуполя - советник мэра

Киев • УНН

 • 226366 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. россияне продолжают вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинское зерно. Сейчас проходит отгрузка двух тысяч тонн пшеницы на судно “Междуреченск”, которого по официальным данным там быть не должно, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Продолжают воровать под шумок": оккупанты вывозят зерно из Мариуполя - советник мэра

Цитата

«Под шумок россияне продолжают воровать наше зерно. Пока зерновая сделка блокируется россией, они в Мариуполе грузят очередные две тысячи тонн на судно “Междуреченск”. То самое, которое почему-то официально не в Мариуполе», - сообщил Андрющенко.

«Кстати, может уже пора объявить санкции и привлечь к ответственности должностных лиц - судовладельца?», - добавил он.

Дополнение

По информации советника мэра Мариуполя, в порт временно занятого оккупантами Мариуполя продолжают прибывать суда для вывоза украинского зерна. Однако судоходство в Мариуполь занимает более полутора суток из ростова и разгрузка длится более двух суток, что по его словам, очень медленно. Это свидетельствует, что до полноценной работы порта далеко.

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