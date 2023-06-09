"Продолжают воровать под шумок": оккупанты вывозят зерно из Мариуполя - советник мэра

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«Под шумок россияне продолжают воровать наше зерно. Пока зерновая сделка блокируется россией, они в Мариуполе грузят очередные две тысячи тонн на судно “Междуреченск”. То самое, которое почему-то официально не в Мариуполе», - сообщил Андрющенко.

«Кстати, может уже пора объявить санкции и привлечь к ответственности должностных лиц - судовладельца?», - добавил он.

Дополнение

По информации советника мэра Мариуполя, в порт временно занятого оккупантами Мариуполя продолжают прибывать суда для вывоза украинского зерна. Однако судоходство в Мариуполь занимает более полутора суток из ростова и разгрузка длится более двух суток, что по его словам, очень медленно. Это свидетельствует, что до полноценной работы порта далеко.

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