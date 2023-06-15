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рф начала "суд" над пленными украинским военным, которые были на "Азовстали"

Киев • УНН

 • 903068 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В россии начался так называемый "суд" над 22 украинскими военнопленными с "Азовстали", которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН

рф начала "суд" над пленными украинским военным, которые были на "Азовстали"

Детали

В россии, украинским военным, которые защищали Мариуполь от вооруженной агрессии рф и попали в российский плен, в мае 2022 года, грозит наказание в виде лишения свободы от 15 лет или пожизненное заключение.

российские власти признали батальон "Азов" "террористической группировкой". рф выдвинула украинским военным обвинения в участии в "террористической организации" и участии в действиях, направленных "на свержение поддерживаемой россией власти в Донецкой области".

По данным DW, из 24 человек, которым в рф предъявили обвинения, двое впоследствии были обменяны на российских военнопленных. Восемь из 22 подсудимых - женщины, которые, как сообщается, работали поварами в полку "Азов".

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