рф начала "суд" над пленными украинским военным, которые были на "Азовстали"

Детали

В россии, украинским военным, которые защищали Мариуполь от вооруженной агрессии рф и попали в российский плен, в мае 2022 года, грозит наказание в виде лишения свободы от 15 лет или пожизненное заключение.

российские власти признали батальон "Азов" "террористической группировкой". рф выдвинула украинским военным обвинения в участии в "террористической организации" и участии в действиях, направленных "на свержение поддерживаемой россией власти в Донецкой области".

По данным DW, из 24 человек, которым в рф предъявили обвинения, двое впоследствии были обменяны на российских военнопленных. Восемь из 22 подсудимых - женщины, которые, как сообщается, работали поварами в полку "Азов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе партизаны призывают россиян сдаваться, горожан просят распространить заявление - советник мэра