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Установлено местонахождение 11 украинских пленных защитников - Котенко

Киев • УНН

 • 1020567 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что было установлено местонахождение еще 11 украинских пленных защитников. Сейчас они находятся в Венгрии. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

Установлено местонахождение 11 украинских пленных защитников - Котенко

Цитата

"Установлено местонахождение 11 пленных защитников, которых удерживают на территории Венгрии", - говорится в сообщении.

Детали

На территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.

Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести отметил, что на данный момент имена украинских героев установлены, маршрут их путешествия в Венгрию известен, родственники и соответствующие правоохранительные органы проинформированы.

"Следует отметить, что до этого времени о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений", - отметил Котенко.

Он также добавил, что до возвращения наших защитников на территорию Украины, они продолжают считаться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Напоминаем, сообщить о пропавших без вести в будни можно по телефону горячей линии: 0 800 339 247 или лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21", - отметил Котенко.

Напомним

Вчера в россии начался так называемый "суд" над 22 украинскими пленными военными с "Азовстали", которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года.

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