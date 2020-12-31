Всі військові частини ЗСУ переходять на харчування за каталогом: що це означає

Відсьогодні передбачається переведення усіх військових частин Збройних Сил України на харчування за Каталогом. Це означає, що 106 військових частин, які забезпечені персоналом для приготування їжі, залишаються на Каталозі, а 252 — додатково до закупівлі продуктів за Каталогом закуповуватимуть послуги з приготування їжі. При цьому, за словами заступника міністра оборони Ігоря Халімона, для тотального переходу на Каталог є певні ускладнення, викликані дефіцитом штатної кількості персоналу для приготування та організації процесу харчування. Зокрема, це потребуватиме додаткового введення у ЗС України близько 3 800 посад, однак це питання вирішується збільшенням чисельності складу Збройних Сил та можливістю децентралізованої закупівлі послуг за територіальним принципом на місцях. Продукти харчування поставлятимуться на військову частину за Каталогом. Умови будуть однаковими для всіх.

Перехід на харчування за Каталогом триває з 2015 року. Каталог містить 409 найменувань продуктів. При цьому військова частина зберігає продукти, формує меню, готує страви та забезпечує їхню роздачу самостійно. По-друге, функціонує аутсорсинг.

Нагадаємо, раніше у Міноборони прогнозували, що з осені 2020 року всі військові частини перейдуть на харчування за каталогом.

Певну кількість військових частин вже перевели на харчування за каталогом, інші мали харчуватись з використанням аутсорсингу, проте через карантин суб’єкти господарювання відмовлялися укладати контракти.

Внаслідок реформи харчування в армії розширили перелік продуктів, скасували норми їх споживання та відмовились від готової продукції. У липні 2019 року ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва зупинила дію наказу Міністерства оборони України “Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році” № 90 від 4 березня 2019 року, проте у грудні 2019 року Суд розблокував перехід армії на нову систему харчування.