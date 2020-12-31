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Все воинские части ВСУ переходят на питание по каталогу: что это значит

Киев • УНН

 • 43983 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня предусматривается перевод всех Вооруженных Сил на питание по Каталогу, передает УНН.

Все воинские части ВСУ переходят на питание по каталогу: что это значит

С сегодняшнего дня предусматривается перевод всех воинских частей Вооруженных Сил Украины на питание по Каталогу. Это означает, что 106 военных частей, которые обеспечены персоналом для приготовления пищи, остаются на Каталоге, а 252 — дополнительно к закупке продуктов по Каталогу будут закупать услуги по приготовлению пищи. При этом, по словам заместителя министра обороны Игоря Халимона, для полного перехода на Каталог есть определенные осложнения, вызванные дефицитом штатной численности персонала для приготовления и организации процесса питания. В частности, это потребует дополнительного введения в ВС Украины около 3800 должностей, однако этот вопрос решается увеличением численности состава Вооруженных Сил и возможностью децентрализованной закупки услуг по территориальному принципу на местах. Продукты будут поставляться на воинскую часть по Каталогу. Условия будут одинаковыми для всех.

Переход на питание по Каталогу продолжается с 2015 года. Каталог содержит 409 наименований продуктов. При этом военная часть сохраняет продукты, формирует меню, готовит блюда и обеспечивает их раздачу самостоятельно. Во-вторых, работает аутсорсинг.

Напомним, ранее в Минобороны прогнозировали, что с осени 2020 года все военные части перейдут на питание по каталогу.

Определенное количество военных частей уже перевели на питание по каталогу, другие имели питаться с использованием аутсорсинга, однако из-за карантина субъекты хозяйствования отказывались заключать контракты.

Вследствие реформы питания в армии расширили перечень продуктов, отменили нормы их потребления и отказались от готовой продукции. В июле 2019 года определение Окружного административного суда города Киева остановила действие приказа Министерства обороны Украины “О переходе военных частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году” № 90 от 4 марта 2019 года, однако в декабря 2019 года Суд разблокировал переход армии на новую систему питания.

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