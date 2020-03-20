Міноборони вирішує питання харчування військових через карантин

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міноборони переводить певну кількість військових частин на харчування за каталогом, інші будуть харчуватись з використанням аутсорсингу, оскільки через карантин суб’єкти господарювання відмовляються укладати контракти в рамках аутсорсінгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.