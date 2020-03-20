Міноборони вирішує питання харчування військових через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міноборони переводить певну кількість військових частин на харчування за каталогом, інші будуть харчуватись з використанням аутсорсингу, оскільки через карантин суб’єкти господарювання відмовляються укладати контракти в рамках аутсорсінгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Керівництвом Міністерства оборони та командуванням Збройних Сил України було прийнято рішення щодо переводу на систему харчування за Каталогом певної кількості військових частин. Усі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб’єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл. Сьогодні ми вимушені констатувати факт відмови деяких суб’єктів господарювання в рамках аутсорсингу від укладання контрактів, що спричинено карантином”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що керівництво Міноборони та ЗСУ оцінило ризики і внесло на розгляду уряду проект змін до Закону України "Про Державний бюджет", в частині щодо врегулювання питань організації, проведення торгів та укладання контрактів для своєчасного та якісного харчування військовослужбовців.
“Окрім того, у Міністерстві оборони України проведено переговори з суб’єктами господарювання та прийнято рішення у найкоротші терміни внести зміни до відповідних регламентних документів та провести процедури закупівель послуг з харчування за Каталогом продуктів усіх військових частин відповідно до наданої потреби”, - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Міноборони запевнили, що не зменшуватимуть норми харчування військових.