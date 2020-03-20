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Минобороны решает вопрос питания военных из-за карантина

Минобороны решает вопрос питания военных из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Минобороны переводит определенное количество воинских частей на питание по каталогу, другие будут питаться с использованием аутсорсинга, поскольку из-за карантина субъекты хозяйствования отказываются заключать контракты в рамках аутсорсинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Руководством Министерства обороны и командованием Вооруженных Сил Украины было принято решение по переводу на систему питания по Каталогу определенного количества воинских частей. Все остальные питаются с использованием аутсорсинга. Это система, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол. Сегодня мы вынуждены констатировать факт отказа некоторых субъектов хозяйствования в рамках аутсорсинга от заключения контрактов, что вызвано карантином", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что руководство Минобороны и ВСУ оценило риски и внесло на рассмотрение правительства проект изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете", в части относительно урегулирования вопросов организации, проведения торгов и заключения контрактов для своевременного и качественного питания военнослужащих.

"Кроме того, в Министерстве обороны Украины проведены переговоры с субъектами хозяйствования и принято решение в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующие регламентные документы и провести процедуры закупок услуг по питанию по Каталогу продуктов всех военных частей в соответствии с предоставленной необходимостью", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Минобороны заверили, что не будут уменьшать нормы питания военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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