Загороднюк розповів подробиці реформи харчування в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок реформи харчування в армії розширили перелік продуктів, скасували норми їх споживання та відмовились від готової продукції. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
"Ми відмовились від послуг компаній-аутсорсерів, які до цього і доставляли продукти, і готували з них страви. Відтепер ми купуємо лише харчі, а готують їх наші підготовлені військові кухарі. Ми скасували норми споживання продуктів харчування. Відтепер єдиний критерій - це калорійність, вартість та наявність обов'язкових страв у меню. Замість 40-45 продуктів харчування ми маємо Каталог з 396 позицій продуктів. Зокрема, м’ясо, рибу, овочі, фрукти та кисломолочні продукти. Начальник продовольчої служби може замовляти будь-які позиції з цього Каталогу на суму від 69 до 78 грн (без урахування зарплат кухарів та комунальних послуг)", - написав Загороднюк.
Міністр додав, що питання реформи харчування було актуальним ще чотири роки тому, коли почали проводити це у тестовому режимі у двох військових частинах. Тоді це виявилось украй успішним і Збройні сили України поступово почали переходити на рейки цивілізованого харчування. Тому наразі реформа стосуватиметься реформованих 73 військових частин та інших військових частин у майбутньому.
Нагадаємо, суд розблокував перехід армії на нову систему харчування.
Додамо, у липні стало відомо, що ОАСК ухвалив рішення щодо зупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин ЗСУ на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році.