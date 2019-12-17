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Загороднюк рассказал подробности реформы питания в армии

Загороднюк рассказал подробности реформы питания в армии

Киев  •  УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вследствие реформы питания в армии расширили перечень продуктов, отменили нормы их потребления и отказались от готовой продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

"Мы отказались от услуг компаний-аутсорсеров, которые до этого и доставляли продукты и готовили из них блюда. Теперь мы покупаем только продукты, а готовят их наши подготовленные военные повара. Мы отменили нормы потребления продуктов питания. Теперь единственный критерий - это калорийность, стоимость и наличие обязательных блюд в меню. Вместо 40-45 продуктов питания у нас есть Каталог из 396 позиций продуктов. В частности, мясо, рыба, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Начальник продовольственной службы может заказывать любые позиции по этому Каталогу на сумму от 69 до 78 грн (без учета зарплат поваров и коммунальных услуг)", - написал Загороднюк.

Министр добавил, что вопрос реформы питания был актуальным еще четыре года назад, когда начали проводить это в тестовом режиме в двух воинских частях. Тогда это оказалось крайне успешным и Вооруженные силы Украины постепенно начали переходить на рельсы цивилизованного питания. Поэтому сейчас реформа коснется реформированных 73 воинских частей и других воинских частей в будущем.

Напомним, суд разблокировал переход армии на новую систему питания.

Добавим, в июле стало известно, что ОАСК принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения с применением Каталога продуктов питания в 2019 году.

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