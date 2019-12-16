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Суд розблокував перехід армії на нову систему харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шостий апеляційний адміністративним суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

“Так, 11 грудня, Шостим апеляційним адміністративним судом винесено постанову по справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.08.2018 про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову, а також скасовано заходи забезпечення адміністративного позову, встановлені ухвалою суду 16 липня 2019”, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що предметом спору у даній справі є визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 4 березня 2019 року № 90 “Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році”.

“Варто підкреслити, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ Збройних Сил України, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу”, — зазначається в повідомленні.

Також, повідомляється, шо запровадження цих інновацій в Українському війську триває поетапно, з виданням відповідних наказів Міністерства оборони України.

"Станом на сьогодні, переведено вже 73 військові частини Збройних Сил України. Більшість, а саме 285 військових частин мали перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено“, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення дії наказу Міністерства оборони України “Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році” № 90 від 04.03.2019.

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