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Суд разблокировал переход армии на новую систему питания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Так, 11 декабря, Шестым апелляционным административным судом вынесено постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены мероприятия обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Министерства обороны Украины от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году".

"Следует подчеркнуть, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ Вооруженных Сил Украины, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что введение этих инноваций в украинском войске продолжается поэтапно, с изданием соответствующих приказов Министерства обороны Украины.

"По состоянию на сегодня, переведены уже 73 воинские части Вооруженных Сил Украины. Большинство, а именно 285 военных частей должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" № 90 от 04.03. 2019.

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