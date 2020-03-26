У Міноборони прогнозують, що з осені всі військові частини перейдуть на харчування за каталогом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Починаючи з осені всі військові частини, бойові та небойові, перейдуть на харчування за каталогом. Наразі за каталогом харчових продуктів харчуються всі бойові частини. Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
“ЗСУ планово переходять на нову якісну систему харчування за каталогом продуктів, і ні про які повернення до старих „схем“ не може бути мови”, — сказав Марценюк.
Зазначається, що не всі частини ЗСУ перейшли на харчування за каталогом, як планувалось, в зв’язку з необхідністю введення не менше 4000 додаткових небойових посад, що утруднено через завищену штатну чисельність ЗСУ.
“Проте, з 1 березня, усі без винятку бойові військові частини ЗСУ харчуються за каталогом продуктів. Мова йде про більше ніж 30 частин, що перейшли на каталог в цьому році, та порядка 70 частин, що вже харчувались за каталогом раніше. Разом це близько 70% тих військовослужбовців, що мають право на безоплатне харчування”, — наголосив Марценюк.
За його словами, решта частин — небойові частини, до яких відносяться, наприклад, склади та арсенали боєприпасів, переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів за каталогом, і послугу з організації харчування.
“Починаючи з осені, Міноборони прогнозує, що всі військові частини (бойові та небойові) будуть харчуватись за каталогом. Відмінність між ними буде лише в тому, хто готує їжу та обслуговує в їдальні”, — зазначив Марценюк.
Як повідомляв УНН раніше, Міноборони переводить певну кількість військових частин на харчування за каталогом, інші будуть харчуватись з використанням аутсорсингу, оскільки через карантин суб’єкти господарювання відмовляються укладати контракти в рамках аутсорсінгу.