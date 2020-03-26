У Міноборони прогнозують, що з осені всі військові частини перейдуть на харчування за каталогом

КИЇВ. 26 березня. УНН. Починаючи з осені всі військові частини, бойові та небойові, перейдуть на харчування за каталогом. Наразі за каталогом харчових продуктів харчуються всі бойові частини. Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.