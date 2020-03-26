В Минобороны прогнозируют, что с осени все воинские части перейдут на питание по каталогу

КИЕВ. 26 марта. УНН. Начиная с осени все воинские части, боевые и небоевые, перейдут на питание по каталогу. Сейчас по каталогу пищевых продуктов питаются все боевые части. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.