В Минобороны прогнозируют, что с осени все воинские части перейдут на питание по каталогу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Начиная с осени все воинские части, боевые и небоевые, перейдут на питание по каталогу. Сейчас по каталогу пищевых продуктов питаются все боевые части. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“ВСУ планово переходят на новую качественную систему питания по каталогу продуктов, и ни о каких возвращениях к старым „схемам“ не может быть и речи”, — сказал Марценюк.
Отмечается, что не все части ВСУ перешли на питание по каталогу, как планировалось, в связи с необходимостью введения не менее 4 тысяч дополнительных небоевых должностей, затруднено из-за завышенной штатной численности ВСУ.
“Однако, с 1 марта, все без исключения боевые военные части ВСУ питаются по каталогу продуктов. Речь идет о более чем 30 частей, перешедших на каталог в этом году, и порядка 70 частей уже питались по каталогу раньше. Вместе это около 70% тех военнослужащих, имеющих право на бесплатное питание”, — отметил Марценюк.
По его словам, остальные части — небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания.
“Начиная с осени, Минобороны прогнозирует, что все военные части (боевые и небоевые) будут питаться по каталогу. Отличие между ними будет только в том, кто готовит пищу и обслуживает в столовой”, — отметил Марценюк.
Как сообщал УНН ранее, Минобороны переводит определенное количество воинских частей на питание по каталогу, другие будут питаться с использованием аутсорсинга, поскольку из-за карантина субъекты хозяйствования отказываются заключать контракты в рамках аутсорсинга.