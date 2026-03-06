Все вирішили в кабінетах: «Олександрія» отримала технічну поразку у грі з «Оболонню»

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 17-го туру VBET Української прем’єр-ліги сезону-2025/2026 між "Олександрією" та "Оболонню", який був запланований на 23 лютого, але так і не відбувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

У комітеті вирішили зарахувати господарям поля технічну поразку, тоді як київський клуб отримав технічну перемогу.

Окрім спортивних санкцій, на "Олександрію" накладено фінансове покарання. Клуб зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень.

Також клуб-господар повинен компенсувати витрати, пов’язані з підготовкою до поєдинку, київській "Оболоні", офіційним особам матчу та офіційному мовнику.

…зобовʼязати ФК "Олександрія" (Олександрія) компенсувати ФК "Оболонь" Київ, офіційним особам та офіційному мовнику витрати, що напряму пов’язані з участю у матчі (за неналежну підготовку ФК "Олександрія" до проведення матчу та неналежну організацію матчу клубом-господарем поля, що призвело до відміни матчу)