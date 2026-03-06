Все вирішили в кабінетах: «Олександрія» отримала технічну поразку у грі з «Оболонню»

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 березня, 23:07 • 10106 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 19883 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 25172 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 56599 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 99251 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 50912 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 44791 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71496 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26914 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50638 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Усі українські військові, яких сьогодні повернули з полону, потребують термінової медичної допомоги - Лубінець5 березня, 19:44 • 5850 перегляди
США закривають своє посольство в Кувейті5 березня, 20:00 • 6632 перегляди
Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл5 березня, 20:12 • 6828 перегляди
Fox News показав українські дрони STING як "високотехнологічний арсенал" США проти ІрануVideo5 березня, 20:39 • 4966 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 5336 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 27847 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 57754 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71496 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 80057 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 79712 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 3218 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 12138 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 15015 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 36371 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 43149 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Все вирішили в кабінетах: «Олександрія» отримала технічну поразку у грі з «Оболонню»

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував "Олександрії" технічну поразку 0:3 у матчі з "Оболонню" та зобов'язав сплатити 150 тисяч гривень. Причиною стала неналежна підготовка до матчу та його скасування.

Все вирішили в кабінетах: «Олександрія» отримала технічну поразку у грі з «Оболонню»

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 17-го туру VBET Української прем’єр-ліги сезону-2025/2026 між "Олександрією" та "Оболонню", який був запланований на 23 лютого, але так і не відбувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

У комітеті вирішили зарахувати господарям поля технічну поразку, тоді як київський клуб отримав технічну перемогу.

... зарахувати ФК "Олександрія" (Олександрія) технічну поразку з рахунком 0:3; зарахувати ФК "Оболонь" (Київ) технічну перемогу з рахунком 3:0

— йдеться у рішенні КДК УАФ.

 

Окрім спортивних санкцій, на "Олександрію" накладено фінансове покарання. Клуб зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень.

…зобов’язати ФК "Олександрія" (Олександрія) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 000 гривень

— зазначили в УАФ.

Також клуб-господар повинен компенсувати витрати, пов’язані з підготовкою до поєдинку, київській "Оболоні", офіційним особам матчу та офіційному мовнику.

…зобовʼязати ФК "Олександрія" (Олександрія) компенсувати ФК "Оболонь" Київ, офіційним особам та офіційному мовнику витрати, що напряму пов’язані з участю у матчі (за неналежну підготовку ФК "Олександрія" до проведення матчу та неналежну організацію матчу клубом-господарем поля, що призвело до відміни матчу)

— повідомили в асоціації.

Як пояснили в УАФ, причиною санкцій стала неналежна підготовка та організація матчу з боку клубу-господаря, через що гру було скасовано.

Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу27.02.26, 16:07 • 4287 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт