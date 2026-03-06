Все вирішили в кабінетах: «Олександрія» отримала технічну поразку у грі з «Оболонню»
Київ • УНН
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував "Олександрії" технічну поразку 0:3 у матчі з "Оболонню" та зобов'язав сплатити 150 тисяч гривень. Причиною стала неналежна підготовка до матчу та його скасування.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 17-го туру VBET Української прем’єр-ліги сезону-2025/2026 між "Олександрією" та "Оболонню", який був запланований на 23 лютого, але так і не відбувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
У комітеті вирішили зарахувати господарям поля технічну поразку, тоді як київський клуб отримав технічну перемогу.
... зарахувати ФК "Олександрія" (Олександрія) технічну поразку з рахунком 0:3; зарахувати ФК "Оболонь" (Київ) технічну перемогу з рахунком 3:0
Окрім спортивних санкцій, на "Олександрію" накладено фінансове покарання. Клуб зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень.
…зобов’язати ФК "Олександрія" (Олександрія) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 000 гривень
Також клуб-господар повинен компенсувати витрати, пов’язані з підготовкою до поєдинку, київській "Оболоні", офіційним особам матчу та офіційному мовнику.
…зобовʼязати ФК "Олександрія" (Олександрія) компенсувати ФК "Оболонь" Київ, офіційним особам та офіційному мовнику витрати, що напряму пов’язані з участю у матчі (за неналежну підготовку ФК "Олександрія" до проведення матчу та неналежну організацію матчу клубом-господарем поля, що призвело до відміни матчу)
Як пояснили в УАФ, причиною санкцій стала неналежна підготовка та організація матчу з боку клубу-господаря, через що гру було скасовано.
Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу27.02.26, 16:07 • 4287 переглядiв