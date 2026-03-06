Все решили в кабинетах: «Александрия» получила техническое поражение в игре с «Оболонью»

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 10070 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 19802 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 25115 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 56486 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 99052 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 50886 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44777 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71466 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26907 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50628 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Эксклюзив
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 3178 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12114 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 14996 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 36351 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43131 просмотра
Все решили в кабинетах: «Александрия» получила техническое поражение в игре с «Оболонью»

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 в матче с "Оболонью" и обязал уплатить 150 тысяч гривен. Причиной стала ненадлежащая подготовка к матчу и его отмена.

Все решили в кабинетах: «Александрия» получила техническое поражение в игре с «Оболонью»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по матчу 17-го тура VBET Украинской премьер-лиги сезона-2025/2026 между "Александрией" и "Оболонью", который был запланирован на 23 февраля, но так и не состоялся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В комитете решили засчитать хозяевам поля техническое поражение, тогда как киевский клуб получил техническую победу.

... засчитать ФК "Александрия" (Александрия) техническое поражение со счетом 0:3; засчитать ФК "Оболонь" (Киев) техническую победу со счетом 3:0

— говорится в решении КДК УАФ.

 

Помимо спортивных санкций, на "Александрию" наложено финансовое наказание. Клуб обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 тысяч гривен.

...обязать ФК "Александрия" (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 гривен

— отметили в УАФ.

Также клуб-хозяин должен компенсировать расходы, связанные с подготовкой к поединку, киевской "Оболони", официальным лицам матча и официальному вещателю.

...обязать ФК "Александрия" (Александрия) компенсировать ФК "Оболонь" Киев, официальным лицам и официальному вещателю расходы, напрямую связанные с участием в матче (за ненадлежащую подготовку ФК "Александрия" к проведению матча и ненадлежащую организацию матча клубом-хозяином поля, что привело к отмене матча)

— сообщили в ассоциации.

Как пояснили в УАФ, причиной санкций стала ненадлежащая подготовка и организация матча со стороны клуба-хозяина, из-за чего игра была отменена.

Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала27.02.26, 16:07 • 4287 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт