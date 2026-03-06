Все решили в кабинетах: «Александрия» получила техническое поражение в игре с «Оболонью»
Киев • УНН
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 в матче с "Оболонью" и обязал уплатить 150 тысяч гривен. Причиной стала ненадлежащая подготовка к матчу и его отмена.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по матчу 17-го тура VBET Украинской премьер-лиги сезона-2025/2026 между "Александрией" и "Оболонью", который был запланирован на 23 февраля, но так и не состоялся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
В комитете решили засчитать хозяевам поля техническое поражение, тогда как киевский клуб получил техническую победу.
... засчитать ФК "Александрия" (Александрия) техническое поражение со счетом 0:3; засчитать ФК "Оболонь" (Киев) техническую победу со счетом 3:0
Помимо спортивных санкций, на "Александрию" наложено финансовое наказание. Клуб обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 тысяч гривен.
...обязать ФК "Александрия" (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 гривен
Также клуб-хозяин должен компенсировать расходы, связанные с подготовкой к поединку, киевской "Оболони", официальным лицам матча и официальному вещателю.
...обязать ФК "Александрия" (Александрия) компенсировать ФК "Оболонь" Киев, официальным лицам и официальному вещателю расходы, напрямую связанные с участием в матче (за ненадлежащую подготовку ФК "Александрия" к проведению матча и ненадлежащую организацию матча клубом-хозяином поля, что привело к отмене матча)
Как пояснили в УАФ, причиной санкций стала ненадлежащая подготовка и организация матча со стороны клуба-хозяина, из-за чего игра была отменена.
