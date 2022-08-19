Все, що втратили росіяни, можуть швидко відновити: ПС ЗСУ про втрати літаків чорноморського флоту в Саках
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти можуть швидко відновити техніку, яку втратили під час «бавовни» в окупованому Криму на авіабазі Саки. Проте такі втрати серйозно впливають на морально психологічний стан російських військовослужбовців, які себе там почували безкарними. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
Цитата
«Вони (російська армія - ред.) все, що втратили можуть відновити швидко. Безумовно одноденна втрата фактично понад 10 літаків, а ще з літаками там ймовірно склад боєприпасів якийсь трошки десь підвибухнув і склад пально-мастильних матеріалів, що ускладнює їм роботу цього аеродрому. А найголовніше, що можливо там й з десяток другий льотного складу знаходилося, коло тих літаків і так само й інженерний склад», - розповів Ігнат.
Деталі
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, такі втрати надзвичайно серйозно вплинуть на морально психологічний стан військовослужбовців, які себе там почували безкарними.
«Так само ми бачили у ті дні, коли це все відбувалося, величезний потік чи відтік російських, назвемо їх, туристів, які приїхали незаконно на нашу землю. Так само й військові відчувають тепер певну тривогу, тому що «бавовна» повторюється з дня на день», - сказав Ігнат.
За його словами, в цьому регіоні втрачено літаки, які російська армія використовувала для завдання ракетних ударів по Одещині, Миколаївщині та інших областях України.
«Там є не один військовий аеродром. Це колишні наші сірі летовища Повітряних сил, які окупував ворог. Авіації у рф ще достатньо для того, щоб перекинути з інших аеродромів туди, так само як і льотчиків. Але ефект дійсно є і це гарні новини для нас, що росія одночасно втрачає таку велику кількість техніки», - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Доповнення
Західний чиновник на умовах анонімності заявив Reuters, що вибухи на авіабазі Саки в анексованому Криму на початку цього місяця вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії.
12 серпня британське міністерство оборони заявило у своїх розвідданих, що хоча частина повітряного флоту росії була знищена внаслідок вибуху, військово-повітряні можливості військово-морського флоту серйозно погіршилися.