Все, що втратили росіяни, можуть швидко відновити: ПС ЗСУ про втрати літаків чорноморського флоту в Саках

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«Вони (російська армія - ред.) все, що втратили можуть відновити швидко. Безумовно одноденна втрата фактично понад 10 літаків, а ще з літаками там ймовірно склад боєприпасів якийсь трошки десь підвибухнув і склад пально-мастильних матеріалів, що ускладнює їм роботу цього аеродрому. А найголовніше, що можливо там й з десяток другий льотного складу знаходилося, коло тих літаків і так само й інженерний склад», - розповів Ігнат.

Деталі

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, такі втрати надзвичайно серйозно вплинуть на морально психологічний стан військовослужбовців, які себе там почували безкарними.

«Так само ми бачили у ті дні, коли це все відбувалося, величезний потік чи відтік російських, назвемо їх, туристів, які приїхали незаконно на нашу землю. Так само й військові відчувають тепер певну тривогу, тому що «бавовна» повторюється з дня на день», - сказав Ігнат.

За його словами, в цьому регіоні втрачено літаки, які російська армія використовувала для завдання ракетних ударів по Одещині, Миколаївщині та інших областях України.

«Там є не один військовий аеродром. Це колишні наші сірі летовища Повітряних сил, які окупував ворог. Авіації у рф ще достатньо для того, щоб перекинути з інших аеродромів туди, так само як і льотчиків. Але ефект дійсно є і це гарні новини для нас, що росія одночасно втрачає таку велику кількість техніки», - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Доповнення

Західний чиновник на умовах анонімності заявив Reuters, що вибухи на авіабазі Саки в анексованому Криму на початку цього місяця вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії.

12 серпня британське міністерство оборони заявило у своїх розвідданих, що хоча частина повітряного флоту росії була знищена внаслідок вибуху, військово-повітряні можливості військово-морського флоту серйозно погіршилися.