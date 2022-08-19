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Все, что потеряли россияне, могут быстро восстановить: ПС ВСУ о потерях самолетов черноморского флота в Саках

Киев • УНН

 • 1444720 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российские оккупанты могут быстро восстановить технику, которую потеряли во время «хлопка» в оккупированном Крыму на авиабазе Саки. Однако такие потери серьезно влияют на морально-психологическое состояние российских военнослужащих, которые себя там чувствовали безнаказанными. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Все, что потеряли россияне, могут быстро восстановить: ПС ВСУ о потерях самолетов черноморского флота в Саках

Цитата

«Они (российская армия - ред.) все, что потеряли – могут восстановить быстро. Безусловно, однодневная потеря фактически более 10 самолетов, а еще с самолетами там вероятно состав боеприпасов какой-то немножко где-то взорвался и состав горюче-смазочных материалов, что затрудняет им работу этого аэродрома. А самое главное, что возможно там и с десяток второго летного состава находилось, у тех самолетов и так же и инженерный состав», - рассказал Игнат.

Детали

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, такие потери чрезвычайно серьезно повлияют на морально-психологическое состояние военнослужащих, которые себя там чувствовали безнаказанными.

«Так же мы видели в те дни, когда это все происходило, огромный поток или отток русских, назовем их, туристов, приехавших незаконно на нашу землю. Так же и военные, чувствуют теперь определенную тревогу, потому что «хлопки» повторяются со дня на день», – сказал Игнат.

По его словам, в этом регионе потеряны самолеты, которые российская армия использовала для нанесения ракетных ударов по Одесской, Николаевской и других областях Украины.

«Там есть не один военный аэродром. Это бывшие наши серые аэродромы Воздушных сил, которые оккупировал враг. Авиации в россии еще достаточно для того, чтобы перебросить с других аэродромов туда, равно как и летчиков. Но эффект действительно есть и это хорошие новости для нас, что россия одновременно теряет такое большое количество техники», - отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Дополнение

Западный чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что взрывы на авиабазе Саки в аннексированном Крыму в начале этого месяца вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота россии.

12 августа британское министерство обороны заявило в своих разведданных, что хотя часть воздушного флота россии была уничтожена в результате взрыва, военно-воздушные возможности военно-морского флота серьезно ухудшились.

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