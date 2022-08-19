Вибухи в Саках: половина бойових літаків чорноморського флоту рф вийшла з ладу - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вибухи на авіабазі Саки в анексованому Криму на початку цього місяця вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії, заявив Reuters західний чиновник на умовах анонімності, пише УНН.
9 серпня на авіабазі під Новофедорівкою на західному узбережжі півострова, сталися численні вибухи.
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Чиновник на умовах анонімності сказав, що Україна нині послідовно досягає "кінетичного ефекту" глибоко в тилу росії, що істотно впливає на матеріально-технічну підтримку рф та "суттєвий психологічний вплив на російське керівництво".
"Зараз ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації чорноморського флоту", - сказав чиновник.
Чиновник сказав, що чорноморський флот намагався функціонувати набагато більше, ніж флотилія берегової оборони, яка лише зрідка завдавала ракетних ударів, і що його спробу погрози десантним нападом на Одесу було зірвано.
Чиновник додав, що загалом війна перебуває у "моменті, близькому до операційного застою".
"Сухопутні війська жодної зі сторін не мають достатньої концентрованої наземної бойової сили, щоб розпочати ефективні наступальні дії, які якимось чином суттєво вплинули б на перебіг війни", — сказав чиновник.
Додамо
12 серпня британське міністерство оборони заявило у своїх розвідданих, що хоча частина повітряного флоту росії була знищена внаслідок вибуху, військово-повітряні можливості військово-морського флоту серйозно погіршилися.