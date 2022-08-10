Вибухи в окупованому Криму: у Новофедорівці запровадили режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Так званий “глава” Криму сергій аксьонов заявив, що після вибухів на аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі на території окупованого Криму введено режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Ситуація, що склалася у селищі Новофедорівка, визнана надзвичайною ситуацією муніципального характеру. Головне завдання – швидке відновлення інфраструктури, багатоквартирних та приватних житлових будинків у населеному пункті. Основні роботи, які дозволять людям повернутися у своє житло, планується завершити протягом десяти днів», - повідомив аксьонов.
Доповнення
9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
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