Вибухи в окупованому Криму: у Новофедорівці запровадили режим надзвичайної ситуації

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«Ситуація, що склалася у селищі Новофедорівка, визнана надзвичайною ситуацією муніципального характеру. Головне завдання – швидке відновлення інфраструктури, багатоквартирних та приватних житлових будинків у населеному пункті. Основні роботи, які дозволять людям повернутися у своє житло, планується завершити протягом десяти днів», - повідомив аксьонов.

Доповнення

9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.