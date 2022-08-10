Взрывы в оккупированном Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что после взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на территории оккупированного Крыма введен режим чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«Ситуация, сложившаяся в поселке Новофёдоровка, признана чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Главная задача – скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте. Основные работы, которые позволят людям вернуться в свое жилье, планируется завершить в течение десяти дней»,- сообщил аксенов.
Дополнение
9 августа, во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.