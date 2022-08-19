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Взрывы в Саках: половина боевых самолетов черноморского флота рф вышла из строя - Reuters

Киев • УНН

 • 184722 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Взрывы на авиабазе Саки в аннексированном Крыму в начале этого месяца вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота россии, заявил Reuters западный чиновник на условиях анонимности, пишет УНН.

Взрывы в Саках: половина боевых самолетов черноморского флота рф вышла из строя - Reuters

9 августа на авиабазе под Новофедоровкой на западном побережье полуострова, произошли многочисленные взрывы.

Детали

Чиновник на условиях анонимности сказал, что Украина ныне последовательно достигает "кинетического эффекта" глубоко в тылу россии, что существенно влияет на материально-техническую поддержку россии и "существенное психологическое влияние на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события произошедшие на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота", - сказал чиновник.

Чиновник сказал, что черноморский флот пытался функционировать гораздо больше, чем флотилия береговой обороны, которая лишь изредка наносила ракетные удары, и что его попытка угрозы десантным нападением на Одессу была сорвана.

Чиновник добавил, что в целом война находится в "моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не имеют достаточной концентрированной наземной боевой силы, чтобы приступить к эффективным наступательным действиям, которые каким-то образом существенно повлияли бы на ход войны", — сказал чиновник.

Добавим

12 августа британское министерство обороны заявило в своих разведданных, что хотя часть воздушного флота россии была уничтожена в результате взрыва, военно-воздушные возможности военно-морского флота серьезно ухудшились.

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