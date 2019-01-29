ВС вказав на різницю між податковим статусом фізособи і ФОП

Позивач через суд просив скасувати рішення податкової інспекції, яким його зобов’язали сплатити з ПДВ 49,1 тис. грн та штраф у майже 12,3 тис. грн. Він пояснив, що як фізична особа-підприємець має право на податковий кредит у питанні отримання автомобіля за договором лізингу. Окрім того, позивач вказав на порушення процедури перевірки.

Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили.

Податківці їх оскаржили. Вони вказали, що суть порушення полягає в тому, що ФОПи не ведуть бухобліку та не можуть мати основні засоби на балансі, визначати їх вартість, а також частку їх використання саме в господарській діяльності. Такі платники не можуть включати до складу витрат та податкового кредиту з ПДВ суми, сплачені у зв’язку з придбанням та утриманням основних засобів.

"Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, направивши справу на новий розгляд до суду першої інстанції, з огляду на те, що суди не встановили, яку систему оподаткування обрав позивач, тоді як "фізична особа-підприємець" та "фізична особа" мають різний податковий та правовий статус", - вказали у ВС.

У Верховному Суді вказали, що "суди дійшли передчасного висновку, що неможливість державної реєстрації транспортних засобів за фізичними особами-підприємцями не позбавляє права таких осіб на податковий кредит по операціях з придбання транспортних засобів, якщо були дотримані умови його формування, визначені ст. 198 ПК України".

Також у Верховному Суді зазначили, що, відповідно до ч. 1 ст. 51 ЦК України, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Це положення однаково стосується прав і обов’язків фізичної особи-підприємця.

Нагадаємо, у ДФС пояснили порядок сплати ЄСВ, якщо "вбити" і відновити ФОП.