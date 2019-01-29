ВС указал на разницу между налоговым статусом физлица и ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. "Физическое лицо-предприниматель" и "физическое лицо" имеют разный налоговый и правовой статус. Об этом сообщили в Верховном Суде, передает УНН.
Истец через суд просил отменить решение налоговой инспекции, которым его обязали уплатить по НДС 49,1 тыс. грн и штраф в почти 12,3 тыс. грн. Он пояснил, что как физическое лицо-предприниматель имеет право на налоговый кредит в вопросе получения автомобиля по договору лизинга. Кроме того, истец указал на нарушение процедуры проверки.
Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили.
Налоговики их обжаловали. Они указали, что суть нарушения состоит в том, что ФОПы не ведут бухучета и не могут иметь основные средства на балансе, определять их стоимость, а также долю их использования именно в хозяйственной деятельности. Такие плательщики не могут включать в состав расходов и налогового кредита по НДС суммы, уплаченные в связи с приобретением и содержанием основных средств.
"Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, учитывая то, что суды не установили, какую систему налогообложения избрал истец, тогда как "физическое лицо-предприниматель" и "физическое лицо" имеют разный налоговый и правовой статус", - указали в ВС.
В Верховном суде указали, что "суды пришли к преждевременному выводу, что невозможность государственной регистрации транспортных средств за физическими лицами-предпринимателями не лишает права таких лиц на налоговый кредит по операциям по приобретению транспортных средств, если были соблюдены условия его формирования, определенные ст. 198 НК Украины".
Также в Верховном Суде отметили, что, согласно ч. 1 ст. 51 ГК Украины, к предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Это положение в равной мере относится к правам и обязанностям физического лица-предпринимателя.
Напомним, в ГФС объяснили порядок уплаты ЕСВ, если "убить" и восстановить ФЛП.