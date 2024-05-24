ВР підтримала законопроєкти, спрямовані на реформування пенітенціарної системи

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти, які стосуються реформування кримінально-виконавчої системи, зокрема щодо можливості засудженим до обмеження волі працювати на підставі цивільно-правових договорів. Про це повідомила заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька, яку цитує Мін'юст, передає УНН.

Так, йдеться про:

проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі) (прийнято за основу з доопрацюванням) (№ 10157 від 06.02.2024)

проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт (№9149 від від 27.03.2023).



Висоцька зазначила, що Міністерство юстиції прагне створити оптимальну модель залучення праці ув’язнених, яка сприятиме їх ресоціалізації. Зважаючи на це, законопроєктом № 10157 пропонується встановити можливість засудженим до обмеження волі працювати на підставі цивільно-правових договорів. Це дозволить збільшити кількість потенційних роботодавців та зменшити фінансове навантаження на сплату єдиного соціального внеску, на фонд оплати праці установ виконання покарань і підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також пропонується збільшити кількість годин можливого щоденного залучення засуджених до обмеження або позбавлення волі, які не залучені до оплачуваної праці, до робіт з благоустрою колоній, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених - йдеться в повідомленні.

Крім того, законопроєкт врегульовує питання залучення засуджених до роботи на певний строк у період дії воєнного стану та для ліквідації наслідків воєнних дій.

Для створення належних умов у місцях позбавлення волі необхідно внести законодавчі зміни - заступниця міністра юстиції

Зазначається, що з метою створення додаткових стимулів для залучення засуджених до праці може застосовуватися заохочення у виді надання тривалого побачення з близькими родичами за межами виправної колонії тривалістю до двох діб в межах населеного пункту, де розташована колонія.

Праця засуджених – це важливий елемент ресоціалізації, ідеєю якої пронизана вся Стратегія реформування пенітенціарної системи - наголосила Висоцька.

Ще однією стратегічною ціллю Мін’юсту є удосконалення покарання у вигляді громадських робіт та у виді штрафів. Саме на це, за словами посадовиці, спрямований законопроєкт № 9149 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт".

Законопроєктом планується передбачити, що засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, повʼязані з виконанням судового рішення. Зміни сприятимуть наповненню спеціального фонду державного бюджету, кошти якого будуть спрямовуватись на організацію та забезпечення виконання покарання - зазначила Висоцька.

Максимальний розмір витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, не може перевищувати п’ятдесяти відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

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Крім того, проектом законом передбачено поєднання повноважень уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби. Зокрема, залучення органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу у випадку його несплати засудженим та ініціювання заміни штрафу іншим видом покарання лише у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Також вносяться зміни щодо збільшення щоденного виконання громадських робіт до восьми годин, що надасть можливість засудженим швидше відбути це покарання, а також привабить роботодавців. При цьому встановлювати графік щоденного виходу на роботу засудженого повинен буде власник підприємства, установи, організації спільно із засудженим з урахуванням часу роботи (навчання) засудженого на основній роботі.

Серед нововведень - надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на обʼєкт та у зворотному напрямі, що збільшить зацікавленість органів місцевої влади, підприємств, установ, організацій та певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій.

Водночас проєктом Закону вносяться зміни до Закону України "Про пробацію" в частині доповнення переліку покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на які поширюється пробація, покаранням у виді штрафу.