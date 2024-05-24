ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Верховная Рада приняла за основу законопроекты, касающиеся реформирования уголовно-исполнительной системы, в частности о возможности осужденным к ограничению свободы работать на основании гражданско-правовых договоров. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая, которую цитирует Минюст, передает УНН.

Да, речь идет о:

проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей привлечения осужденных к труду и ведения хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе) (принят за основу с доработкой) (№ 10157 от 06.02.2024)

проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ (№9149 от от 27.03.2023).



Высоцкая отметила, что Министерство юстиции стремится создать оптимальную модель привлечения труда заключенных, которая будет способствовать их ресоциализации. Учитывая это, законопроектом № 10157 предлагается установить возможность осужденным к ограничению свободы работать на основании гражданско-правовых договоров. Это позволит увеличить количество потенциальных работодателей и уменьшить финансовую нагрузку на уплату единого социального взноса, на фонд оплаты труда учреждений исполнения наказаний и предприятий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Также предлагается увеличить количество часов возможного ежедневного привлечения осужденных к ограничению или лишению свободы, которые не привлечены к оплачиваемому труду, к работам по благоустройству колоний, а также улучшению жилищно-бытовых условий осужденных - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект регулирует вопрос привлечения осужденных к работе на определенный срок в период действия военного положения и для ликвидации последствий военных действий.

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Отмечается, что с целью создания дополнительных стимулов для привлечения осужденных к труду может применяться поощрение в виде предоставления длительного свидания с близкими родственниками за пределами исправительной колонии продолжительностью до двух суток в пределах населенного пункта, где расположена колония.

Труд осужденных - это важный элемент ресоциализации, идеей которой пронизана вся Стратегия реформирования пенитенциарной системы - подчеркнула Высоцкая.

Еще одной стратегической целью Минюста является совершенствование наказания в виде общественных работ и в виде штрафов. Именно на это, по словам чиновницы, направлен законопроект № 9149 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ".

Законопроектом планируется предусмотреть, что осужденные к наказаниям в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, исправительных работ и освобожденные от отбывания наказания с испытанием оплачивают расходы, связанные с исполнением судебного решения. Изменения будут способствовать наполнению специального фонда государственного бюджета, средства которого будут направляться на организацию и обеспечение исполнения наказания - отметила Высоцкая.

Максимальный размер расходов, связанных с исполнением судебного решения, не может превышать пятидесяти процентов прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

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Кроме того, проектом законом предусмотрено сочетание полномочий уполномоченного органа по вопросам пробации и государственной исполнительной службы. В частности, привлечение органов государственной исполнительной службы для принудительного взыскания штрафа в случае его неуплаты осужденным и инициирование замены штрафа другим видом наказания только в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника.

Также вносятся изменения по увеличению ежедневного выполнения общественных работ до восьми часов, что позволит осужденным быстрее отбыть это наказание, а также привлечет работодателей. При этом устанавливать график ежедневного выхода на работу осужденного должен будет владелец предприятия, учреждения, организации совместно с осужденным с учетом времени работы (учебы) осужденного на основной работе.

Среди нововведений - предоставление возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на объект и в обратном направлении, что увеличит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений, организаций и в определенной степени сможет обеспечить потребность в бесплатной работе для ликвидации последствий ведения военных действий.

В то же время проектом Закона вносятся изменения в Закон Украины «О пробации» в части дополнения перечня наказаний, не связанных с лишением свободы, на которые распространяется пробация, наказанием в виде штрафа.