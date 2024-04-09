Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции

Для того, чтобы осужденные не находились в ненадлежащих условиях, нужно вносить изменения на законодательном уровне, сказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая во время круглого стола "Обсуждение актуальных законодательных инициатив", пишет УНН.

В частности обсуждались два законопроекта: первый - об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, которые предусматривают меры для восстановления прав лиц, осужденных или содержащихся под стражей при ненадлежащих условиях (№ 5653 от 11.06.2021), а второй - об изменениях в различные законодательные акты с аналогичной целью (№ 5652 от 11.06.2021).

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая говорит, что принятие этих законопроектов позволит привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, что является требованием Европейского суда по правам человека. Законопроекты предусматривают комплексные меры для восстановления прав осужденных в случае ненадлежащих условий содержания.

"Законопроекты нацелены на создание превентивных и компенсаторных механизмов юридической защиты в местах несвободы. Так, согласно законопроектам, для возмещения за ненадлежащие условия содержания осужденного предусматривается: сокращение срока, с которого может быть применено условно-досрочное освобождение; замена назначенного судом наказания более мягким или снятие судимости в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Украины; освобождение от возмещения стоимости расходов на содержание за весь срок установленного факта содержания в ненадлежащих условиях", - отметила заместитель министра.

Планируется принять меры для избежания содержания осужденных в ненадлежащих условиях, включая их перевод в помещения с лучшими условиями или в другие учреждения. К мерам также относится устранение факторов, ухудшающих условия содержания, таких как перенаселенность, потребность в ремонте, дезинфекция и прочее. Кроме того, запланированные изменения предусматривают создание правовых оснований для создания комиссии, которая будет рассматривать жалобы на условия содержания в учреждениях предварительного заключения и местах исполнения наказаний.

"Таким образом, внедрение соответствующих изменений в законодательство обеспечит эффективное использование государственных средств, сформирует эффективное реагирование на национальном уровне на заявления, жалобы осужденных и лиц, взятых под стражу, относительно ненадлежащих условий содержания и создаст справедливые компенсаторные механизмы, учитывая что в Украине частично остаются ненадлежащие условия содержания", - добавила Елена Высоцкая.

Напомним

По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.