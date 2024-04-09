Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции

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В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА
По меньшей мере 2 удара попали в гражданское предприятие в Харькове, вызвав разрушения, пожар и 3 ранения средней тяжести среди работников, с возможностью того, что под завалами может оказаться еще больше людей.
Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС
На восстановление 25 объектов водоснабжения и 4 объектов теплоснабжения в Херсонской области, поврежденных в результате подрыва россиянами Каховской дамбы, выделено более 176,5 млн грн.
Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО
В рамках дерегуляции правительство прекратило ведение Реестра производителей и распространителей программного обеспечения и отменило другие устаревшие нормативные акты, связанные с легализацией программного обеспечения и борьбой с нелегальным использованием.
В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ
Польские полицейские задержали украинца, которого подозревают в убийстве четырех мужчин в участке Варшавы Воля.
Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия
США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.
В основном вывозят зерно: оккупанты за три месяца переправили из Мариуполя в рф 50 тыс. тонн грузов
За последние три месяца российские оккупанты вывезли из порта Мариуполя в россию около 50 000 тонн грузов. В основном переправляют краденое зерно.
ЕС экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов
ЕС направил 167 электрогенераторов в Украину в качестве экстренной помощи после того, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли серьезный ущерб ее энергоснабжению.
Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль
Более 500 обращений от жертв российской агрессии поступило в первый день работы Международного реестра убытков, запущенного в Гааге в рамках Международного механизма компенсаций.
Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль
Украинское правительство расширило функциональность реестра имущества, поврежденного или разрушенного в результате российской агрессии.