Впродовж 2025 року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських компаній - Зеленський

росія досі користується різними світовими юрисдикціями, під різним прикриттям компаній, зокрема тільки впродовж 2025 року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь зовнішньої розвідки України. Важлива частина доповіді – російський танкерний флот, який працює, працює саме на війну. На жаль, росіяни досі користуються різними світовими юрисдикціями, під різним прикриттям компаній. Користуються Європою, і це дуже серйозно. Тільки впродовж 25-го року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Це значна частина танкерного флоту росії

Він наголосив, що необхідно, щоб Європа була значно активніша в протидії російському танкерному флоту.

Дякую всім партнерам, які саме так це бачать і які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери й щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього у двосторонньому форматі. Попереду активна дипломатична робота. І важливо, щоб нашу роботу партнери підтримували достатньою допомогою Україні, допомогою саме зараз