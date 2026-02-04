$43.190.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Впродовж 2025 року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських компаній - Зеленський

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Росія залучила понад 122 судна під управлінням європейських власників для торгівлі нафтою у 2025 році. Він наголосив на необхідності активнішої протидії Європи російському танкерному флоту.

Впродовж 2025 року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських компаній - Зеленський

росія досі користується різними світовими юрисдикціями, під різним прикриттям компаній, зокрема тільки впродовж 2025 року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН

Була доповідь зовнішньої розвідки України. Важлива частина доповіді – російський танкерний флот, який працює, працює саме на війну. На жаль, росіяни досі користуються різними світовими юрисдикціями, під різним прикриттям компаній. Користуються Європою, і це дуже серйозно. Тільки впродовж 25-го року росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Це значна частина танкерного флоту росії 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно, щоб Європа була значно активніша в протидії російському танкерному флоту. 

Дякую всім партнерам, які саме так це бачать і які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери й щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього у двосторонньому форматі. Попереду активна дипломатична робота. І важливо, щоб нашу роботу партнери підтримували достатньою допомогою Україні, допомогою саме зараз 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Як повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, бойові втрати росії весь час збільшуються, а економіка слабшає, тоді як Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії.

Павло Башинський

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна