В течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских компаний - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия привлекла более 122 судов под управлением европейских владельцев для торговли нефтью в 2025 году. Он подчеркнул необходимость более активного противодействия Европы российскому танкерному флоту.
россия до сих пор пользуется различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний, в частности, только в течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Был доклад внешней разведки Украины. Важная часть доклада – российский танкерный флот, который работает, работает именно на войну. К сожалению, россияне до сих пор пользуются различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний. Пользуются Европой, и это очень серьезно. Только в течение 25-го года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота россии
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы Европа была значительно активнее в противодействии российскому танкерному флоту.
Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть. Мы будем работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа. И важно, чтобы нашу работу партнеры поддерживали достаточной помощью Украине, помощью именно сейчас
Напомним
Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, боевые потери россии все время увеличиваются, а экономика ослабевает, тогда как Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии.