В течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских компаний - Зеленский

россия до сих пор пользуется различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний, в частности, только в течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Был доклад внешней разведки Украины. Важная часть доклада – российский танкерный флот, который работает, работает именно на войну. К сожалению, россияне до сих пор пользуются различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний. Пользуются Европой, и это очень серьезно. Только в течение 25-го года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота россии

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы Европа была значительно активнее в противодействии российскому танкерному флоту.

Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть. Мы будем работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа. И важно, чтобы нашу работу партнеры поддерживали достаточной помощью Украине, помощью именно сейчас