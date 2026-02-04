$43.190.22
20:17 • 352 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 1894 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 4500 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10123 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13136 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12410 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 12345 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19010 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25781 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19760 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
В течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских компаний - Зеленский

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия привлекла более 122 судов под управлением европейских владельцев для торговли нефтью в 2025 году. Он подчеркнул необходимость более активного противодействия Европы российскому танкерному флоту.

В течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских компаний - Зеленский

россия до сих пор пользуется различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний, в частности, только в течение 2025 года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН

Был доклад внешней разведки Украины. Важная часть доклада – российский танкерный флот, который работает, работает именно на войну. К сожалению, россияне до сих пор пользуются различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний. Пользуются Европой, и это очень серьезно. Только в течение 25-го года россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота россии 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы Европа была значительно активнее в противодействии российскому танкерному флоту. 

Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть. Мы будем работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа. И важно, чтобы нашу работу партнеры поддерживали достаточной помощью Украине, помощью именно сейчас 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, боевые потери россии все время увеличиваются, а экономика ослабевает, тогда как Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии.

Павел Башинский

Украина