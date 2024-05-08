Ворожий удар по Київщині: в прокуратурі показали наслідки
Київ • УНН
Російська ракетна та безпілотна атака на Київську область спричинила пожежі, пошкодила будинки та автомобіль, поранивши двох людей вранці 8 травня.
Через ранкову атаку росіян у Київській області здійнялися пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС. Наслідки ворожого нападу показав у Telegram Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, вранці 8 травня 2024 року збройні сили рф атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Двоє людей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медичної установи.
У декількох районах області пошкоджено приватні домоволодіння та транспортний засіб. Через атаку здійнялися пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС.
Інформація щодо потерпілих уточнюється, додали в ОГП.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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