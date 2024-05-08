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Ворожий удар по Київщині: в прокуратурі показали наслідки

Київ • УНН

 • 19703 перегляди

Російська ракетна та безпілотна атака на Київську область спричинила пожежі, пошкодила будинки та автомобіль, поранивши двох людей вранці 8 травня.

 Через ранкову атаку  росіян у Київській області здійнялися пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС.  Наслідки ворожого нападу показав у Telegram Офіс Генерального прокурора, передає УНН

Деталі 

За даними слідства, вранці 8 травня 2024 року збройні сили рф атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами.  Двоє людей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували  до медичної установи.

У декількох районах області пошкоджено приватні домоволодіння та транспортний засіб. Через атаку здійнялися пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС. 

Інформація щодо потерпілих уточнюється, додали в ОГП. 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Київщині енергетики повернули світло у Вишгородському районі після ранкової атаки рф 08.05.24, 09:45 • 34000 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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