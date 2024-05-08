Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия

Из-за утренней атаки россиян в Киевской области поднялись пожары, которые локализуют сотрудники ГСЧС. Последствия вражеского нападения показал в Telegram Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, утром 8 мая 2024 года вооруженные силы рф атаковали Киевскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Два человека получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

В нескольких районах области повреждены частные домовладения и транспортное средство. Из-за атаки поднялись пожары, которые локализуют сотрудники ГСЧС.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в ОГП.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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