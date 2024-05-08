На Киевщине энергетики вернули свет в Вышгородском районе после утренней атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение для 1023 семьи в Вышгородском районе Киевской области, которые остались без света в результате очередной атаки россиян сегодня утром. Об этом в среду сообщили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Как сообщается, утром в результате очередной атаки обломками были повреждены электросети в Киевской области. 1023 семьи в Вышгородском районе области остались без электричества.

"Энергетикам ДТЭК удалось оперативно восстановить электроснабжение. Все семьи снова со светом", - говорится в сообщении в Telegram.

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В Киевской области в результате атаки вражеских дронов и ракет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Впрочем обломки упали в 4 районах области, два человека пострадали.