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Атака рф на Київщину: уламки дронів та ракет впали у чотирьох районах, двоє постраждалих, пошкоджені ЛЕП

Київ • УНН

 • 22940 перегляди

У Київській області уламки ворожих безпілотників і ракет впали в 4 районах, поранивши двох людей і пошкодивши лінії електропередач, що призвело до часткового відключення електроенергії в одному селі.

У Київській області внаслідок атаки ворожих дронів та ракет влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім уламки ⁠впали в 4 районах області, дві людини постраждали. Є пошкодження ліній електромереж, в одному з сіл частково відсутня електроенергія. Про це розповів начальник КОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Деталі 

За словами Кравченка, вночі ворог атакував область дронами камікадзе та крилатими ракетами.  Тривога тривала майже 4 години.  В області працювали сили ППО. 

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області.  На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні

- написав Кравченко.

За його словами, потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога.

Також начальник ОВА повідомив, що зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено

Всі оперативні групи працюють на місцях. 

Доповнення

Міський голова Броварів Ігор Сапожко уточнив внаслідок ракетної атаки  та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві людини - жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок їх госпіталізували  до Броварської лікарні.

На Київщині загорівся обʼєкт цивільної інфраструктури08.05.24, 06:10 • 114178 переглядiв

Тетяна Краєвська

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