На Київщині загорівся обʼєкт цивільної інфраструктури
Київ • УНН
У Броварському районі Київської області загорівся об'єкт цивільної інфраструктури, на місці події працюють рятувальники, повідомив міський голова Броварів.
За інформацією ДСНС, сталося загоряння обʼєкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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За його даними, рятувальники працюють, подробиці будуть офіційно згодом.
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