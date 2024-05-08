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На Київщині загорівся обʼєкт цивільної інфраструктури

На Київщині загорівся обʼєкт цивільної інфраструктури

Київ • УНН

 • 114179 перегляди

У Броварському районі Київської області загорівся об'єкт цивільної інфраструктури, на місці події працюють рятувальники, повідомив міський голова Броварів.

За інформацією ДСНС, сталося загоряння обʼєкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

За його даними, рятувальники працюють, подробиці будуть офіційно згодом.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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