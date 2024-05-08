В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры

По информации ГСЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

По его данным, спасатели работают, подробности будут официально позже.

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