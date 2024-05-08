Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП

В Киевской области в результате атаки вражеских дронов и ракет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Впрочем обломки упали в 4 районах области, два человека пострадали. Есть повреждения линий электросетей, в одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Об этом рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, ночью враг атаковал область дронами камикадзе и крылатыми ракетами. Тревога продолжалась почти 4 часа. В области работали силы ПВО.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу - написал Кравченко.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая неотложная помощь.

Также начальник ОВА сообщил, что зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света

По оперативной информации, в результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены

Все оперативные группы работают на местах.

Дополнение

Городской голова Броваров Игорь Сапожко уточнил, что в результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, повреждения получили два человека - женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей их госпитализировали в Броварскую больницу.

В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры