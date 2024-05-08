На Київщині енергетики повернули світло у Вишгородському районі після ранкової атаки рф
Київ • УНН
Енергетики відновили електропостачання 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після того, як російський обстріл пошкодив електромережі і залишив їх без світла.
Енергетики відновили електропостачання для 1023 родини у Вишгородському районі Київської області, які залишилися без світла внаслідок чергової атаки росіян сьогодні вранці. Про це у середу повідомили в ДТЕК, передає УНН.
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Як повідомляється, вранці внаслідок чергової атаки уламками були пошкоджені електромережі в Київській області. 1023 родини у Вишгородському районі області залишилися без електрики.
"Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
У Київській області внаслідок атаки ворожих дронів та ракет влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім уламки впали в 4 районах області, дві людини постраждали.