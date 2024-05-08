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На Київщині енергетики повернули світло у Вишгородському районі після ранкової атаки рф

На Київщині енергетики повернули світло у Вишгородському районі після ранкової атаки рф

Київ • УНН

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Енергетики відновили електропостачання 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після того, як російський обстріл пошкодив електромережі і залишив їх без світла.

Енергетики відновили електропостачання для 1023 родини у Вишгородському районі Київської області, які залишилися без світла внаслідок чергової атаки росіян сьогодні вранці. Про це у середу повідомили в ДТЕК, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, вранці внаслідок чергової атаки уламками були пошкоджені електромережі в Київській області.  1023 родини у Вишгородському районі області залишилися без електрики. 

"Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні у Telegram. 

Доповнення 

У Київській області внаслідок атаки ворожих дронів та ракет влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім уламки ⁠впали в 4 районах області, дві людини постраждали.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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