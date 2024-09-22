Ворожий удар по Харкову: мер повідомив про евакуацію 60 мешканців
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові постраждав житловий будинок. З нього евакуювали 60 мешканців, горять автівки, вибиті шибки. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб.
У Харкові із обстріляного ворожими силами будинку евакуювали 60 людей. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок нещодавнього обстрілу у місті на місці прильоту горять кілька автівок, а в прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Також стало відомо, що 60 мешканців постраждалого будинку було евакуйовано.
Обстеження території триває, а рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що кількість постраждалих внаслідок інциденту збільшилася до 12 осіб.
У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів 21.09.24, 23:38 • 18114 переглядiв