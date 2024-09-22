Вражеский удар по Харькову: мэр сообщил об эвакуации 60 жителей
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Харькове пострадал жилой дом. Из него эвакуировали 60 жителей, горят машины, выбиты стекла. Количество пострадавших возросло до 12 человек.
В Харькове из обстрелянного вражескими силами дома эвакуировали 60 человек. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате недавнего обстрела в городе на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. Также стало известно, что 60 жителей пострадавшего дома были эвакуированы.
Обследование территории продолжается, а спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших в результате инцидента увеличилось до 12 человек.
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