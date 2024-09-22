Вражеский удар по Харькову: мэр сообщил об эвакуации 60 жителей

В Харькове из обстрелянного вражескими силами дома эвакуировали 60 человек. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате недавнего обстрела в городе на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. Также стало известно, что 60 жителей пострадавшего дома были эвакуированы.

Обследование территории продолжается, а спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших в результате инцидента увеличилось до 12 человек.

У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів