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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 11089 перегляди

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Ворожий обстріл Харкова: є постраждалий, виникли масштабні пожежі

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Вночі 4 червня росіяни атакували Харків дронами, спричинивши пожежі в промзонах та пошкодивши приватний будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.

Ворожий обстріл Харкова: є постраждалий, виникли масштабні пожежі

У ніч проти середи, 04 червня росіяни атакували Харків дронами. В місті зафіксовано влучання, щонайменше одна людина постраждала. Міська влада повідомила, що внаслідок численних ударів виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. Про це інформує УНН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Деталі

У середу, 04 червня, о 03:16 очільник Харковської ОВА написав у своєму Telegram про постраждалого внаслідок ворожого обстрілу. 

На цю хвилину за допомогою до лікарів звернувся один постраждалий внаслідок ворожого "прильоту" в Новобаварському районі Харкова. Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу.

- йдеться у дописі чиновника.

"У Харкові пролунала серія вибухів. Місто під ударами ворожих безпілотників. Загроза повторних ударів по місту зберігається. Обережно!", - додав він о 03:24.

О 03:31 Синєгубов оповістив про чергове влучання.

Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється

- поінформував очільник Харківської ОВА.

О 04:02 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. 

Нагадаємо

У ніч проти 04 червня в Харкові пролунали вибухи. Місто атакували російські ударні безпілотники.

Під Харковом рф ракетою та дронами атакувала поштовий термінал: виникла пожежа03.06.25, 09:57 • 2076 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
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