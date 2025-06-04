Ворожий обстріл Харкова: є постраждалий, виникли масштабні пожежі
Київ • УНН
Вночі 4 червня росіяни атакували Харків дронами, спричинивши пожежі в промзонах та пошкодивши приватний будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.
У ніч проти середи, 04 червня росіяни атакували Харків дронами. В місті зафіксовано влучання, щонайменше одна людина постраждала. Міська влада повідомила, що внаслідок численних ударів виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. Про це інформує УНН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Деталі
У середу, 04 червня, о 03:16 очільник Харковської ОВА написав у своєму Telegram про постраждалого внаслідок ворожого обстрілу.
На цю хвилину за допомогою до лікарів звернувся один постраждалий внаслідок ворожого "прильоту" в Новобаварському районі Харкова. Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу.
"У Харкові пролунала серія вибухів. Місто під ударами ворожих безпілотників. Загроза повторних ударів по місту зберігається. Обережно!", - додав він о 03:24.
О 03:31 Синєгубов оповістив про чергове влучання.
Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється
О 04:02 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок.
Нагадаємо
У ніч проти 04 червня в Харкові пролунали вибухи. Місто атакували російські ударні безпілотники.
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