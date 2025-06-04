Вражеский обстрел Харькова: есть пострадавший, возникли масштабные пожары
Киев • УНН
Ночью 4 июня россияне атаковали Харьков дронами, вызвав пожары в промзонах и повредив частный дом. В результате обстрела пострадал 30-летний мужчина.
В ночь на среду, 04 июня россияне атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано попадание, по меньшей мере один человек пострадал. Городские власти сообщили, что в результате многочисленных ударов возникли масштабные пожары в промзонах. Также горит частный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, руководителя Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
Детали
В среду, 04 июня, в 03:16 руководитель Харьковской ОВА написал в своем Telegram о пострадавшем в результате вражеского обстрела.
На эту минуту за помощью к врачам обратился один пострадавший в результате вражеского "прилета" в Новобаварском районе Харькова. Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь.
"В Харькове раздалась серия взрывов. Город под ударами вражеских беспилотников. Угроза повторных ударов по городу сохраняется. Осторожно!", - добавил он в 03:24.
В 03:31 Синегубов оповестил об очередном попадании.
В результате "прилета" вражеского БПЛА загорелся частный дом в Новобаварском районе. Информация о пострадавших пока уточняется
В 04:02 Игорь Терехов сообщил, что в результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также горит частный дом.
Напомним
В ночь на 04 июня в Харькове прозвучали взрывы. Город атаковали российские ударные беспилотники.
Под Харьковом рф ракетой и дронами атаковала почтовый терминал: возник пожар03.06.25, 09:57 • 2062 просмотра